لبنان | “الخارجية الإيرانية”: للنظر بعمق إلى انفجار بيروت ومعرفة أسبابه

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وشددت الخارجية الإيرانية على وجوب النظر بعمق إلى انفجار بيروت ومعرفة أسبابه وهناك دول تدعي أنها تدافع عن مصالح لبنان.

ودوى الانفجار المشؤوم بعد ظهر الثلاثاء في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

بيروت اليوم عاصمة منكوبة، مكسورة الخاطر، أهلها مشردون بسبب دولة فاشلة لا تعرف إدارة الملفات يتحكم بها ميليشيا فاقدة لكل معايير الإنسانية.