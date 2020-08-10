لبنان | “الخارجية الإيرانية”: للنظر بعمق إلى انفجار بيروت ومعرفة أسبابه

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وشددت الخارجية الإيرانية على وجوب النظر بعمق إلى انفجار بيروت ومعرفة أسبابه وهناك دول تدعي أنها تدافع عن مصالح لبنان.
ودوى الانفجار المشؤوم بعد ظهر الثلاثاء في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.
بيروت اليوم عاصمة منكوبة، مكسورة الخاطر، أهلها مشردون بسبب دولة فاشلة لا تعرف إدارة الملفات يتحكم بها ميليشيا فاقدة لكل معايير الإنسانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.