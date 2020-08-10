لبنان | حب الله: “والله يعين لبنان واللبنانيين على من يعتبرونهم زعماء”

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وعلى أثر تعليقات الوزراء الفاشلة، كتب وزير الصناعة عماد حب الله عبر “تويتر” قائلاً، “خلف شعارات الحرية والحق ينفخون روح التبعية والباطل.

ومع كل طلوع فجر ومع كل غياب شمس وعلى شاشات “الحرية” يبثون الحقد والكراهية ويغطون بالعتمة كل الوان النور والحياة ويفخرون بالفجور كأنه ضالة اللبنانيين. الله يعين لبنان على اللبنانيين”.

وأضاف: “تعمل المنظومة الفاسدة لتعاود سطوتها بأسرع وقت ممكن، وهي نادمة على افساح المجال امام حكومتنا. منذ زمن وهم ينقلبون ويتعاضدون لافشال الحكومة عاملين للعودة لسابق عهدهم وفسادهم”..

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وختم: “والله يعين لبنان واللبنانيين على من يعتبرونهم زعماء”.

ودوى الانفجار المشؤوم بعد ظهر الثلاثاء في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

بيروت اليوم عاصمة منكوبة، مكسورة الخاطر، أهلها مشردون بسبب دولة فاشلة لا تعرف إدارة الملفات يتحكم بها ميليشيا فاقدة لكل معايير الإنسانية.