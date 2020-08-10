لبنان | فرنيني استقال من عضوية مجلس بلدية بيروت: إيمانا مني بمبادئي وبالوطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جاء في بين الاستقالة: “سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، جئت بكتابي هذا أتقدم باستقالتي من مجلس بلدية بيروت عملا بأحكام المادة 30 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118، بتاريخ 30/6/1977 والمنشور في الجريدة الرسمية الملحق الخاص للعدد 20 بتاريخ 7/7/1997 مع تعديلاته اللاحقة، وذلك إيمانا مني بمبادئي التي تربيت عليها وبهذا الوطن الحبيب وبإمكان خدمته وخدمة هذه المدينة بالطريقة التي تستحق. وإني أتمنى لكم النجاح في مسيرتكم، رغم كل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ونعيشها بألم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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