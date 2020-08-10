لبنان | هل يدعو بري حكومة حسان دياب للاستقالة في جلسة المساءلة؟

إذ نقلت مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” عن دفع وزير المالية غازي وزني باتجاه وجوب تقديم الحكومة استقالتها، كاشفةً في هذا الإطار أنّ وزني توجه إلى رئيس الحكومة حسان دياب خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس بالقول: “شو ناطر؟ إذا ما بتستقيل هلق حنتبهدل بجلسة المساءلة النيابية الخميس”.

وأشارت إلى أنّ ما عزز التساؤلات التي ارتسمت حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وترجيح فرضية دفعه الأمور نحو رحيل حكومة دياب، هو “موقف وزني من ناحية، ودعوة بري المفاجئة إلى جلسة مساءلة للحكومة من ناحية ثانية، لا سيما وأنّه لم يكن مجبراً مطلقاً على الدعوة إلى عقد جلسة كهذه يعلم جيداً أنها ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رأس دياب وحكومته”.