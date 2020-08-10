لبنان | أبو فاعور: آخر فصول التلاعب بالتحقيق محاولة عزل القاضي عويدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، عبر “تويتر”: “فيما اللبنانيون يلملمون ضحاياهم، آخر فصول التلاعب بالتحقيق الليلة محاولة عزل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لأنهم يريدون توجيه التحقيق كما يريدون لحماية التابعين لهم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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