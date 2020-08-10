كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا: “من الآن وصاعدا لن اعلق او اصرح الا عند الضرورة وانبه في هذه المناسبة ان الكورونا تجتاح قرى وبلدات بأكملها وسط اللامبالاة. واعود واشدد على اهمية الكمامات حتى ولو كان الفحص سلبي.لكن ومن جهة ثانية اكره المزايدات من اقرب الناس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: لن أعلّق أو أصرّح إلا عند الضرورة وأكره المزايدات من أقرب الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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