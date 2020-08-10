كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت وزارة الصحة العامة، أن نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/8/2020؛ أظهرت وجود حالة إيجابية. وفي ما يلي تفاصيل هذه النتائج: – رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة واحدة إيجابية). – رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية). – رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية). – رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية). Advertisements – رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية). – رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية). – رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية). – رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية). – رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حالة إيجابية واحدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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