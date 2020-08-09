لبنان | وزارة التربية تفتح أبواب مجمعّي بئر حسن والدكوانة لإيواء الأسر المتضرّرة

في ظل الكارثة الإنسانية التي حلّت بالعاصمة بيروت وبعدما خسرت عائلات لبنانية منازلها جراء انفجار مرفأ بيروت وأصبحت بحاجة ملحة إلى مأوى موقت وآمن، وبالتعاون مع عدد من المبادرات الجبارة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لتجاوز تداعيات هذه المأساة،

فتحت وزارة التربية والتعليم العالي أبواب مجمّع بئر حسن الفني والتقني ومجمع الدكوانة المهني التابعين للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الوزارة، لاستقبال العائلات المتضرّرة وتأمين مراكز إيواء مؤقتة لها، ذلك إضافة إلى المبادرات الجبارة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لتجاوز تداعيات هذه المأساة.

ويضم مجمّع بئر حسن الواقع قرب المدينة الرياضية أربعة أبنية، ويحتوي كل مبنى على حوالي ٣٠ غرفة مجهّزة وموزعة على ٣ طوابق، مع توافر مولد كهربائي جاهز للاستخدام. كما يضم المجمّع فندق ومطعم المدرسة الفندقية، حيث من الممكن تأمين الوجبات للعائلات المتضرّرة من خلال موظفي الاستثمار الفندقي.

كذلك يضم مجمّع الدكوانة المهني، معاهد موزّعة على أبنية وطوابق جاهزة لاستقبال الأسر المتضرّرة وتأمين مأوى لائق لها.

ودعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي كل العائلات التي طالتها مأساة انفجار مرفأ بيروت وفقدت من جرائها منازلها، إلى الاتصال بأسرع وقت بالخط الساخن 03087864 الذي خصّصته الوزارة لاستقبال العائلات المنكوبة والمشرّدة.