لبنان | بهاء الحريري لـ قناة “المملكة” الأردنية: لا خيارات غير رحيل الحكومة

قدّم الشيخ بهاء الحريري تعازيه للعائلات التي فقدت ضحايا في انفجار بيروت، معلناً عن اصابة اصدقاء له، قائلاً في حديث لقناة المملكة الاردنية انه ” لدينا اليوم ١٥٢ شهيداً و٦٠٠٠ جريحاً و٢٥ بالمئة من الاقتصاد تأثر وبيروت التي عمرها الرئيس الشهيد رفيق الحريري تدمرت” واضاف “علمت ان الرئيس الاميركي طلب ان يكون هناك محققين اميركيين ونطالب ان يكون التحقيق تحت اشراف مجلس الامن الدولي ويجب رحيل حكومة حزب الله وامراء الحرب”.

واعتبر بهاء الحريري ان”التقديمات المالية من الدول المانحة جيدة والاساس يبقى بانهاء المنظومة الحالية التي فقدت مصداقيتها بعد ان اعطيت الاف الفرص للوصول الى مكان ما واليوم لبنان في فاجعة والتضخم مثل فنزويلا واكثر والانهيار كامل ووصلنا الى وضع سيء”.

وأكد أن “المطار والمرفأ تحت سيطرة حزب الله ونريد ان نعلم لماذا وصلنا الى هنا، والمنظومة اخذت تغطية على موضوع السلاح في الـ15 سنة الاخيرة، كما افقدتنا علاقتنا بالعرب والخليج وعليها ان ترحل”، واضاف “نعاني اليوم من انهيار مالي واقتصادي وامني كامل، واثني على كلام البطريرك الراعي وانا على تواصل معه ونريد حكومة مستقلة لكي نتقدم اذ لا ارى اي تقدم مع هذه المنظومة”.

واشار الشيخ بهاء الى انه “كنا نريد تحويل لبنان الى دولة ديموقراطية كاملة واستشهد رفيق الحريري وبدل الوقوف ومعاهدته… ماذا فعلوا؟”.

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ولفت إلى انه ” لدي زهد من موضوع رئاسة الحكومة وعلى الانسان التفكير بوطنه قبل نفسه، اريد ان اخدم بلدي، وعندما استشهد والدي كنت في لبنان ولن اترك لبنان ومسيرة رجل استشهد من اجل بلده”، واضاف ” انا ادرس كل الخيارات، هدفي مساعدة لبنان ومعرفة حقيقة ما حصل واثني على موضوع حكومة مستقلة كما قال البطريرك الراعي”.

كما تطرق بهاء الحريري الى القانون الانتخابي معتبرا انه “مفصل بحسب المنظومة ونريد قانون يمثل الثوار ونؤمن بالانتخابات بقانون عادل يمثل الجميع ونرفض القانون الحالي لانه وضع من قبل المنظومة”.

وشدد بهاء الحريري على ان “لا خيارات غير رحيل الحكومة، وصلنا الى وضع لا يمكن (الترقيع) فيه، لبنان يموت، لا يمكن ان نكمل في هذا الوضع، والرئيس الشهيد عندما زار شخصيات سياسية قبيل الطائف كنت ضد نزوله الى لبنان وقلت له الا يذهب وهو رفض لانه كان يخاف من استمرار الحرب الاهلية واتى الى لبنان وتم اغتياله فكيف نريد العمل مع هذه المنظومة”؟