كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن رئيس بلدية عمشيت في قضاء جبيل انطوان عيسى، في بيان، أن “ما ورد في تقرير وزارة الصحة العامة عن وجود 9 اصابات بفيروس كورونا من أبناء وسكان البلدة غير صحيح على الاطلاق”، مؤكدا انه أجرى “اتصالات هاتفية بالأشخاص الذين أبلغ بأسمائهم مع أرقام هواتفهم، فأفادوه أنهم ليسوا من البلدة بل هم من بلدة جنوبية ولا تربطهم أي علاقة ببلدة عمشيت”. ودعا عيسى أهالي البلدة وسكانها إلى “عدم الخوف والهلع قبل التأكد من أية معلومة يسمعون بها”. وكانت قائمقام جبيل نتالي مرعي أجرت اتصالات مع المسؤولين في وزارة الصحة ومحافظ جبل لبنان في هذا الخصوص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية عمشيت: ما ورد في تقرير وزارة الصحة غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.