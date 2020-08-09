لبنان | أبرز مواقف الدول التي شاركت في “مؤتمر الدعم الدولي” وقيمة المبالغ المقدّمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شددت الدول التي شاركت عبر الفيديو في مؤتمر مساعدة لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت على وجوب ايصال هذه المساعدة للسكان “في شكل مباشر” وفي إطار “الشفافية”.

وقال ممثلو ثلاثين بلدا بينهم الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون في بيان صدر في ختام المؤتمر إن “المشاركين توافقوا على وجوب أن تكون مساعدتهم منسقة في شكل جيد برعاية الامم المتحدة، على أن تقدم مباشرة الى الشعب اللبناني مع أكبر قدر من الفاعلية والشفافية”.، مشددين كذلك على ضرورة فتح “تحقيق نزيه وذي صدقية ومستقل” في ظروف المأساة، واقترحوا مساعدة السلطات اللبنانية في إجرائه.

وأعلن وزير خارجية السعودية أن السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت الى تقديم مساعدت فورية الى لبنان، وقد ارسلنا الى الآن 4 طائرات محملة بمواد إغاثة، نحن نقف الى جانب لبنان ونؤكد أهمية اجراء تحقيق مستقل للكشف عن أسباب الانفجار.

وأمل الرئيس المصري في “مؤتمر الدعم الدولي” ان تكون هذه المساعدات السريعة والتي ستليها قد خففت قليلاً من معاناة اللبنانيين خلال هذا الوقت العصيب، وانا على ثقة ان الجميع بمن فيهم طبعاً مجموعة دعم لبنان، سيقومون بما في وسعهم من اجل حفظ الامن والاستقرار فيه وعودته الى ما كان عليه.

وأكد أمير قطر أن لبنان يواجه فترة بالغة السوء والعديد من الصعوبات والمؤتمر يؤكد عزم المجتمع الدولي على الوقوف الى جانب لبنان. قطر ستعلن في الايام المقبلة عن مساهمتها في اعادة اعمار بيروت خلال البرامج التي سيتم اقرارها وقدمت المساعدات الغذائية بقيمة 50 مليون دولار.

أما الرئيس البرازيلي فقال: “أرسلنا مساعدات اغاثة وستحط طائرة برازيلية في الايام المقبلة في بيروت تحمل مواد طبية كما سترسل عبر السفن 400 طن من الارز، واتفقنا مع السلطات اللبنانية على ارسال فريق تقني للمساعدة على اجراء التحقيقات في اسباب الانفجار”.

وأعلن الرئيس القبرصي عن مساعدات مالية بقيمة 5 ملايين يورو، ووضع مطارات قبرص القريبة من لبنان في تصرف اليونيفيل والامم المتحدة والدول الراغبة في ارسال المساعدات الانسانية الى لبنان. والاستعداد لارسال مزيد من المساعدات في عمليات البحث اذا ما طلب ذلك الرئيس عون.

وأعلن رئيس المجلس الاوروبي أن الاتحاد قام بتحريك طواقمه لارسال المساعدات الانسانية بما قيمته 33 مليون يورو واكثر من 250 من رجال الانقاذ باتوا على الارض اللبنانية واطنان من المساعدات الطارئة وسيتم بحث امكان ارسال مساعدات اضافية بقيمة 30 مليون يورو.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية في “مؤتمر الدعم الدولي” أن “كل العالم يؤكد عدم ترك اللبنانيين لوحدهم والاولوية هي لاعادة الاعمار واعادة الناس الى منازلهم وستقوم الجامعة بوضع كل مواردها وخبرتها من اجل تحقيق هذا الهدف ويحق للبنانيين معرفة حقيقة الحادث وتحقيق العدالة”.

وأعلن رئيس وزراء استراليا أننا “قدمنا مجموعة مليوني دولار من المساعدات الانسانية العاجلة بعد الانفجار، وسنزيد المبلغ الى 5 ملايين، وسنبقى مستعدين لتقديم المزيد من المساعدات عند الطلب”.

وقال رئيس الوزراء اليوناني أن “لبنان بحاجة اليوم الى كل المساعدات المتوافرة، وليس فقط على الصعيد الانساني. وأدعو اللبنانيين الى وضع خلافاتهم جانباً لقيادة بلادهم الى الخلاص”.

كما اعلن رئيس الوزراء الايطالي أن بلده “ارسلت المساعدات العاجلة من بينها 8،5 طن من المواد الغذائية والطبية، اضافة الى فرق انقاذ وغيرها. وايطاليا قدمت خلال هذا العام 14.5 ملايين يورو الى لبنان كمساعدات، وتنوي تقديم ايضاً نحو 9 ملايين يورو”.

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ودعا رئيس الوزراء الاسباني الى العمل بتضامن اكبر بين الدول من اجل ايصال المساعدات الى لبنان، والى مساعدة لبنان على مواجهة المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها والى وجوب عمل الحكومة السريع من اجل اجراء الاصلاحات اللازمة.

وأعلن رئيس وزراء السويد انه تم تقديم مساعدات الى لبنان بلغت 4،8 مليون يورو ونحن على استعداد لتقديم المزيد في المرحلة اللاحقة.

ووزير خارجية فنلندا قال: “أرسلنا مساعدات فنلندية الى لبنان بعد الانفجار، وندعو الى ان يتحرك اللبنانيون من اجل اجراء التغييرات اللازمة”.

وبدورها، قالت وزيرة خارجية النروج إنه “قبل الانفجار، قدمت النروج مساعدات للبنان بقيمة 15 مليون يورو لمساعدته على مواجهة مشاكل بما فيها اعباء النازحين السوريين، وستقدم مبلغ نحو 7 ملايين يورو لمساعدات الاغاثة، بينها 40 طناً من المواد الطبية”.

أما وزير خارجية الدانمارك فأعلن عن تقديم 24 مليون دولار لدعم بيروت واهلها، اضافة الى المليوني دولار التي كان تم الاعلان عنها، وندعو المسؤولين اللبنانيين الى اتخاذ خطوات جريئة من اجل الاصلاحات ومكافحة الفساد.

وقالت وزيرة التنمية الكندية: “تقديم مبلغ 5 ملايين دولار في المساعدات الانسانية بينها 1،5 مليون دولار للصليب الاحمر اللبناني، وصندوق خاص للبنان تبرع الكنديون من خلاله بمبلغ مليوني دولار”.

وأكدت وزيرة التجارة والتعاون التنموي في هولندا أنه تم تقديم مساعدة بقيمة مليون يورو للصليب الاحمر اللبناني، كما تمت الموافقة على دعم عاجل بقيمة 3 ملايين يورو. والاستعداد لوضع خبرة مرفأ روتردام، بالتعاون مع البنك الدولي، من اجل اعادة اعمار المرفأ بشكل سريع”.

وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن استعداد الكويت لتقديم الدعم في مواجهة الكارثة بالتزامات مسبقة للصندوق الكويتي للتنمية تم تخصيصها لصالح لبنان بما يقارب 30 مليون دولار سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات اللبنانية إضافة الى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل الى 11 مليون دولار.

وأكد رئيس وزراء العراق في “مؤتمر الدعم الدولي” أنه بعد المساعدات العاجلة التي قدمناها على صعيد الطاقة، سنواصل دعمنا لسد النواقص الفورية في مجال الحبوب.

وأكد وزير خارجية المانيا في “مؤتمر الدعم الدولي” أن بلاده أرسلت 47 عنصرا للانقاذ للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة الفورية. واعلن عن تقديم المانيا 10 ملايين يورو للمساعدة في عمليات الإغاثة وسيكون هناك أيضا مبلغ 10 ملايين يورو متاحاً للتعاون في مجال مشاريع التنمية.

وقال وزير خارجية بلجيكا إننا “ارسلنا مساعدات عاجلة عقب الانفجار، وقررت بلجيكا تخصيص مبلغ مليون يورو لصالح الصليب الأحمر الدولي لتلبية الحاجات الطارئة الصحية في لبنان، وتخصيص مبلغ خمسة ملايين يورو لبعض المنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم المساعدات الاغاثية”.

وأعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الامارات في “مؤتمر الدعم الدولي” أن الامارات قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة بلغت 80 طناً من المواد الطبية، وهناك مساعدات إضافية في طريقها الى لبنان.