لبنان | مساعدة الامين العام للامم المتحدة بمؤتمر الدعم الدولي لبيروت: حملت رسالة دعم من غوتيريش الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكد مساعدة الامين العام للامم المتحدة بمؤتمر الدعم الدولي لبيروت انه: ” حملت رسالة دعم من غوتيريش الى لبنان وشددت على ان العمل جار لوضع خطط لإعادة الاعمار وتقديم المساعدات المادية وعلى ان فداحة الكارثة تجعل من اللازم تضافر جهود المنظمات الدولية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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