لبنان | المفوضية الأوروبية تضيف ثلاثين مليون يورو لإعانة اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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اضافت المفوضية الأوروبية 30 مليون يورو إلى مبلغ 33 مليونا اعلنته الجمعة في سياق المعونات الطارئة المقدّمة إلى لبنان، وفق ما قال المفوّض يانيس لينارسيك المكلّف المساعدات الإنسانية.

وقال في بيان: “خلال مؤتمر المانحين لبيروت واللبنانيين، تعهدت المفوضية الأوروبية إجمالي 63 مليون يورو، بينها 33 سبق أن أعلنتها (رئيسة المفوضية) اورسولا فون دير لايين”.

وشدد على أنّ “التمويل الإنساني الجديد للاتحاد الاوروبي سيمر عبر وكالات الأمم المتحدة، منظمات غير حكومية ومنظمات دولية. سيخضع لضوابط صارمة. هذه المساعدة سيستفيد منها الاشخاص الأكثر تضرراً بغية تغطية الحاجات الأساسية”.

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واضاف “التزمنا دعم اللبنانيين أيضا على المدى البعيد لمساعدتهم على النهوض”.

وأوضح أنّ مبلغ 30 مليون يورو الموعود سيتيح “تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا للمتضررين جراء الانفجار الدموي في 4 آب/اغسطس في بيروت”.

ووجّه يانيس لينارسيك الشكر إلى اعضاء الاتحاد الأوروبي جميعا للتضامن الذين أظهروه، بما في ذلك تعبئة مئات الخبراء في البحوث والإنقاذ وإرسال مساعدة طبية إلى بيروت غداة وقوع الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية.