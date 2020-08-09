لبنان | بيان لقوى الامن الداخلي الى ذوي المفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي:
الحاقاً لبلاغنا السابق حول تشكيل فريق عمل من ضباط ورتباء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية بغية توثيق عملية التعرّف على الجثث المجهولة والمفقودين جرّاء انفجار مرفأ بيروت.
حضر لغاية تاريخه 30 شخصاً لأخذ عينات منهم لمقارنتها، وتمّ التثبّت والتعرّف إلى 14 شهيداً.
لذلك، تكرّر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طلبها من ذوي المفقودين (والد، والدة، ابن، ابنة) حصراً، الذين لم يحضروا لإجراء فحوصات الـ “DNA”، التوجّه الى مكاتب الحوادث في المحافظات، لأخذ العيّنات اللّازمة، بهدف التعرّف الى الضحايا مجهولي الهوية أو الأشلاء، وفقاً للجدول التالي:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.