لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة، أن نتائج استكمال فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 7/8/2020؛ جاءت كلها سلبية. وفي تفاصيل هذه الرحلات: – رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية). – رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية). – رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية). Advertisements – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). – رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية). – رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية). – رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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