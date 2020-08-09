لبنان | ماكرون في اجتماع المانحين: يجب أن تذهب المساعدات مباشرة إلى الناس على الأرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في افتتاح مؤتمر المانحين للبنان: “علينا حشد كل القدرات الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني وسنواجه تداعيات كارثة مرفأ بيروت مع اللبنانيين”. وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الاجتماع:”أنّ فتح تحقيق شامل في تفجير بيروت هو مطلب للشعب اللبناني”. واعتبر ماكرون أنّ المساعدات يحب أن تذهب مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، لافتًا إلى أنّها ستصل إلى الشعب اللبناني بمشاركة صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى، ولا بد لنا من بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة والعمل سريعا.” وشدد ماكرون على أنّ الأموال التي جمعت في مؤتمر اليوم يجب أن تكون مجرد بداية، محذرا من أن العنف والفوضى لا ينبغي أن يسودا في لبنان، بعد أن لمحت اسرائيل استعدادا للمساعدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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