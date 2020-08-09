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أضاف: “إن كل شيء كان يعمل وفق المعتاد الا ان الازدحام كان كبيرا على الشبكة التي كانت مفرطة التشبع نظرا لان العديد من المواطنين كانوا يستخدمون هذا النطاق في وقت واحد، إضافة إلى وجود عدد كبير من محطات التلفزيون والفضائيات التي كانت تبث بشكل مباشر من مرفأ بيروت ومن ساحة الشهداء، وكانت تستخدم عرض النطاق الترددي أيضا”.
وشدد حواط على أنه “لم يعط أي أمر أو يوافق على توقيف أو تعطيل أي شبكة أو محطة في أي منطقة في جميع أنحاء لبنان، كما أنه لم يتلق أي طلب بهذا الموضوع، إنما على العكس قمنا بإضافة محطة لتقوية الارسال، وعملنا مع جميع المشغلين لضمان تشغيل جميع المحطات بشكل مثالي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حواط: لم أعط أي أمر بتوقيف الاتصالات خلال تظاهرة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.