لبنان | حواط: لم أعط أي أمر بتوقيف الاتصالات خلال تظاهرة أمس

أضاف: “إن كل شيء كان يعمل وفق المعتاد الا ان الازدحام كان كبيرا على الشبكة التي كانت مفرطة التشبع نظرا لان العديد من المواطنين كانوا يستخدمون هذا النطاق في وقت واحد، إضافة إلى وجود عدد كبير من محطات التلفزيون والفضائيات التي كانت تبث بشكل مباشر من مرفأ بيروت ومن ساحة الشهداء، وكانت تستخدم عرض النطاق الترددي أيضا”.

وشدد حواط على أنه “لم يعط أي أمر أو يوافق على توقيف أو تعطيل أي شبكة أو محطة في أي منطقة في جميع أنحاء لبنان، كما أنه لم يتلق أي طلب بهذا الموضوع، إنما على العكس قمنا بإضافة محطة لتقوية الارسال، وعملنا مع جميع المشغلين لضمان تشغيل جميع المحطات بشكل مثالي”.