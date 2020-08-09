لبنان | رابط إنترنت سريع لتفعيل عمليات فرق البحث الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يذكر أن رابط الإنترنت هو عنصر حيوي جدا لدعم وتسريع وتفعيل أعمال الإغاثة التي تقوم بها الفرق الفرنسية. فإن هذه الفرق تنفذ مهام البحث عن الضحايا بين الأنقاض في منطقة المرفأ بواسطة كلاب مدربة وعناصر بشرية مجهزين بكاميرات، وتأخذ صورا وفيديوهات تقوم مباشرة بإرسالها عبر الرابط على شبكة الإنترنت إلى غرفة عمليات متخصصة في باريس بغية درسها وتحليلها وإعطاء توجيهات العمليات للفرق العملانية على الأرض. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.