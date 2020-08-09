لبنان | بهاء الحريري: طرح دياب مناورة مفخخة مرفوضة… ندعو الثوار للإصرار على مطلب رحيل السلطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أشار الشيخ بهاء الحريري إلى أن “لقد رأينا ورأى العالم تعليق المشانق الرمزية في ساحات بيروت لرموز الفساد في لبنان في وقت إستباحت تلك الرموز المجرمة حياة المواطنين وكرامتهم وتسببت بزلزال دمر نصف العاصمة وشرد سكانها، وعطفاً على ما ذكر ، فإن التوضيح الذي نريد قوله بعد دعوة رئيس الحكومة الحالية حسان دياب إلى إنتخابات نيابية مبكرة هو الآتي :

أولاً : يمثل لنا هذا الطرح مناورة مفخخة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً ، إن لم ترحل هذه المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة

ثانياً : إن أي إستحقاق إنتخابي لبناني في ظل قانون الإنتخابات الحالي سيكفل للفاسدين إعادة إنتاج أنفسهم وإنتخابهم

ثالثاً : إن إستمرار هيمنة سلاح الميليشيات غير الشرعي على كامل أجهزة الدولة اللبنانية ومفاصلها ، لن يمكن الشعب الحر من عكس إرادته بطريقة ديمقراطية صحيحة

Advertisements

رابعاً : ندعو الثوار في لبنان إلى التنبه لعدم الوقوع في هذا الفخ والإصرار على مطلب رحيل السلطة وأركان الدولة العميقة الفاسدة بجميع رموزها

خامساً : نؤكد على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف بالجريمة المفجعة في مرفأ بيروت بـ ٤ آب ٢٠٢٠ ، وفي كل جرائم السلطة السابقة التي أدت بالبلاد إلى الإنهيار الشامل

سادساً : ندعو إلى تشكيل حكومة مستقلة بصلاحيات تشريعية تؤمن مرحلة إنتقالية واضحة المعالم ، وتعيد المال المنهوب من خزينة الدولة في لبنان ، وتعمل على التمهيد لإنتخابات نيابية شفافة وبرقابة دولية تعكس الإرادة الشعبية المحقة

وأضاف الشيخ بهاء “لن تهدأ شوارعنا و لن تستريح هذه المنظومة إلى حين تحقيق مطالب الثّورة”

رحم الله شهداؤنا الأبرار

المجد للثورة وللأحرار

ولتسقط سلطة السلاح غير الشرعي ومنظومة الفاسدين .