لبنان | محافظ بيروت: يوجد تصدع في بعض المباني..وهناك توجه لاستلام جهة دولية اعادة بناء بعض المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وأضاف:”يجب فحص كل الابنية لكشف الأضرار التي قد لا تكون ظاهرة وقد تكون بالاساسات وبالنسبة لعملية اعادة الاعمار هناك توجه لاستلام جهة دولية اعادة بناء بعض المناطق مع محاولة الابقاء على الطابع الاثري”.

وأوضح عبود أنّ المشكلة التنفيذية هي في خلق آلية تنسيق بين المتطوعين.