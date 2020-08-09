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وأضاف:”يجب فحص كل الابنية لكشف الأضرار التي قد لا تكون ظاهرة وقد تكون بالاساسات وبالنسبة لعملية اعادة الاعمار هناك توجه لاستلام جهة دولية اعادة بناء بعض المناطق مع محاولة الابقاء على الطابع الاثري”.
وأوضح عبود أنّ المشكلة التنفيذية هي في خلق آلية تنسيق بين المتطوعين.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محافظ بيروت: يوجد تصدع في بعض المباني..وهناك توجه لاستلام جهة دولية اعادة بناء بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.