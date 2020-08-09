لبنان | الجيش ينعى العريف روحانا

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وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد 23/4/1994 البترون – محافظة الشمال.
– تطوع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 16/7/2011.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 5 مرات.
– الوضع العائلي: عازب
ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 8 /2020 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار اسطفان البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى في الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.