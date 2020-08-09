لبنان | الجيش ينعى العريف روحانا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 23/4/1994 البترون – محافظة الشمال.

– تطوع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 16/7/2011.

– حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 5 مرات.

– الوضع العائلي: عازب

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 8 /2020 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار اسطفان البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى في الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.