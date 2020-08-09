لبنان | وفد لبناني سيتوجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ الإثنين التحقيق في ملف الفساد في مرفأ بيروت. ومن جهة أخرى، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبناني إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة علماً أن الشرطة القبرصية كانت اخذت إفادته بناء لطلب لبنان وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.كما تداولت معلومات صحافية بأنه يجري الإعداد للقيام بمسح شامل لجميع الأراضي اللبنانية لتحديد الأماكن المخزن فيها مواد تشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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