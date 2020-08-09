لبنان | مدير فندق لوغراي: لا علاقة للمتظاهرين بمقتل عنصر قوى الأمن

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كشف مدير فندق لوغراي السبب الحقيقي وراء مقتل عنصر في قوى الامن الداخلي أمس في الفندق.
فبعد أن أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن “استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال قيامه بعملية حفظ امن ونظام اثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray، بعد ان إعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما ادّى الى سقوطه واستشهاده”.كشف مدير الفندق أنه توفي إثر حادث لا علاقة للمتظاهرين به.
وأوضح في حديث لقناة الحدث: “الشهيد إتّكأ على باب المصعد المهترء جراء إنفجار بيروت ليرتاح وانقلب به ما أدى الى وقوعه من الطبقة السادسة”، ما يؤكّد أن المتظاهرين لم يقوموا بدفع عنصر قوى الأمن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.