لبنان | مدير فندق لوغراي: لا علاقة للمتظاهرين بمقتل عنصر قوى الأمن

كشف مدير فندق لوغراي السبب الحقيقي وراء مقتل عنصر في قوى الامن الداخلي أمس في الفندق.

فبعد أن أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن “استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال قيامه بعملية حفظ امن ونظام اثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray، بعد ان إعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما ادّى الى سقوطه واستشهاده”.كشف مدير الفندق أنه توفي إثر حادث لا علاقة للمتظاهرين به.

وأوضح في حديث لقناة الحدث: “الشهيد إتّكأ على باب المصعد المهترء جراء إنفجار بيروت ليرتاح وانقلب به ما أدى الى وقوعه من الطبقة السادسة”، ما يؤكّد أن المتظاهرين لم يقوموا بدفع عنصر قوى الأمن.