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وأكّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة مطلقا لرواية موقع ” أساس” لان موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي حيث اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة، مشددا على انه لا يعود للحكم أي معنى اذا طال صدوره والقضاء يجب ان يكون سريعا لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب ان تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء.
ولا بد من التأكيد انه لم يصدر عن الرئيس عن موضوع التحقيق الدولي غير هذا الموقف.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا أساس من الصحة لرواية موقع أساس عن الحوار بين الرئيس وأبو الغيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.