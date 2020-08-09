لبنان | قوى الأمن تنعى شهيدها الرقيب أول توفيق الدويهي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك والشهيد توفيق الدويهي من مواليد 4-7-1995 حي الصليب – زغرتا. – عازب. – دخل السلك بتاريخ 12-7-2016، بصفة رقيب متمرّن. Advertisements – عُيّن برتبة رقيب بتاريخ 10-1-2017 ورُقّي إلى رتبة رقيب أول بعد الاستشهاد. – خدم في معهد قوى الأمن الداخلي، مفرزة سير جونية، سرية المصفّحات، السرية الثانية / فوج التدخّل السريع. – حائز على تنويه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ومُنح بعد الاستشهاد: -وسام الحرب -وسام الجرحى -وسام الاستحقاق اللبناني / الدرجة الرابعة -مدالية الأمن الداخلي -المدالية العسكرية، ومدالية الجدارة.

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