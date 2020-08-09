لبنان | بعد كارثة المرفأ..هذا ما توقعه رجال أعمال واقتصاديون حول الانكماش الاقتصادي وسعر صرف الدولار

وحذّر المحللون من صعوبة نجاح لبنان في تأمين تمويل، في وقت يقدّر فيه المسؤولون حجم الأضرار بمليارات الدولارات. وفي قراءتهم، أكّد محللون أنّ الانفجار يسلط الضوء على إهمال الحكومة، ويفرض مزيدا من الضغوط على الحكومة للتعجيل بالإصلاحات كي تحصل على المساعدة الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد. ورغم إبداء التعاطف الواسع مع لبنان هذا الأسبوع، فقد لوحظ غياب أي التزامات بتقديم المساعدة حتى الآن، عدا عن الدعم الإنساني الطارئ، وفقاً لما جاء في التقرير.

من جهته، قال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: “من المستبعد جداً أن يتمكن لبنان من تدبير التمويل الذي يحتاج إليه للتغلب على مشاكله الاقتصادية العميقة. بعض الشركاء قد يبدون ترددا في تقديم الدعم نظرا للدور المؤثر لحزب الله المدعوم من إيران داخل الحكومة”.

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وحذّر الخبراء من أنّ انفجار المرفأ جدّد الضغط على الليرة، التي جرى تداولها بنحو 8300 ليرة للدولار في السوق السوداء، عقب الانفجار، مقارنة مع ثمانية آلاف قبله، حسبما قال متعاملون.

وتوقع الاقتصاديون مزيدا من التآكل في القوة الشرائية للعملة، التي فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها منذ تشرين الأول، وسط تضخم فلكي يتجاوز 56 في المئة، وبالتالي تأجيج التوترات الاجتماعية.

وقال باترك كوران، كبير الاقتصاديين بشركة تِليمر للأبحاث في بريطانيا: “نرى أن الانفجار قد يؤخر عملية الإصلاح، في ظل محاولة الحكومة التنصل من المسؤولية، مما سيؤدي إلى تآكل رأس المال السياسي الضروري لإجراء إصلاحات صعبة، لكن الحاجة تشتد لها”.

وقال رجال الأعمال والاقتصاديون إن الميناء أحد أكبر موانئ شرق المتوسط، والذي تتوجه 40 في المئة من شحناته العابرة إلى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، فقَد بالفعل إيرادات وأعمالا منذ الانفجار لمصلحة موانئ منافسة، مع قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه شحنات.