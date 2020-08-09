لبنان | سليمان: لوضع مجلس الأمن يده على القضية..وإفراغ شحنة الأمونيوم تعود لفترة الشغور الرئاسي

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واعتبر سليمان أن “الشفافية متوجبة منعاً للتلاعب بمشاعر الناس الموجوعة لا سيّما أهالي الشهداء، وكذلك الاسراع في تحمل مسؤولية التقصير الفاضح الذي تسبب في تدمير بيروت وتشريد أهلها”.
ودعا مجلس الأمن إلى وضع يده على “القضية من أساسها نظراً لاحتمال ارتباطها بالإرهاب الدولي والتحقيق مع الجهة المصدّرة والجهة المرسلة اليها ووجهة الاستعمال المرسومة والتأكد من فرضية القصف الاسرائيلي أو فرضية عملية تخريبية وتفنيد المحتويات على ضوء قياس قوة الانفجار وكشف الملابسات بالاضافة الى المسؤوليات التي يرتبها التحقيق المحلي بأسرع وقت ممكن”.
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