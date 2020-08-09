لبنان | غجر يطمئن أن الامونيوم الموجود في معمل الزوق لا ينفجر ولا يحترق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وتابع في حديث لبرنامج “لقاء الاحد” من “صوت كل لبنان 93,3”: “أما الهيدروجين فيستخدم لتبريد المولدات وفي الزوق أعيد تأهيل معمل الهيدروجين منذ فترة قصيرة، وفي حال حصول انفجار إحدى القناني فسيكون تأثيره في مثابة انفجار قارورة غاز”.

وأكد أن “الاضرار جسيمة في مؤسسة كهرباء لبنان والمحطة التي تغذي منطقة الاشرفية”، مشددا على أن “العمل جار لإعادة التغذية عبر محطات أخرى لكنه يتطلب نحو أسبوعين أو أكثر. كذلك مبنى الوزارة دمر من جراء الانفجار وإعادة إصلاحه ستتطلب أشهرا”.

كذلك أكد غجر ألا أزمة محروقات، “فشركة سوناطراك ملتزمة بالعقد وستؤمن الفيول حتى نهاية العام، والمازوت مؤمن لشهر آب بالكامل”، شارحا ألا قدرة لتخزين المواد لفترة طويلة لذا يتم شراءها على دفعات.

وعن الإصلاحات شرح أن “الكهرباء تكبد خزينة الدولة خسائر لأنها تباع بسعر أقل من الكلفة إضافة الى الفساد والهدر الفني وبداية الحل هي بتعديل التعرفة”.