لبنان | تشغيل رافعتين عملاقتين في مرفأ بيروت واتصالات لاستقبال بواخر القمح

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأسفرت النتيجة الاولية لهذه الجهود، عن تشغيل رافعتين عملاقتين يوم أمس، لاستكمال خدمة سفينة كانت موجودة على الرصيف 16 التابع للمحطة.

كما أن هذه الجهود ستستمر وصولا الى تشغيل تدريجي لمحطة المستوعبات اعتبارا من الاسبوع المقبل، وبالتالي تسليم السلع والبضائع الى أصحابها، بهدف تأمين الامن الغذائي للمواطنين، حفاظا على مصالح المتعاملين مع المرفأ.

كما تجري اتصالات حثيثة لتأمين رصيف بديل لاستقبال بواخر القمح، وتسليمها مباشرة بالتنسيق مع إدارة الاهراء في مرفأ بيروت.