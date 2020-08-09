لبنان | تشغيل رافعتين عملاقتين في مرفأ بيروت واتصالات لاستقبال بواخر القمح

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وأسفرت النتيجة الاولية لهذه الجهود، عن تشغيل رافعتين عملاقتين يوم أمس، لاستكمال خدمة سفينة كانت موجودة على الرصيف 16 التابع للمحطة.
كما أن هذه الجهود ستستمر وصولا الى تشغيل تدريجي لمحطة المستوعبات اعتبارا من الاسبوع المقبل، وبالتالي تسليم السلع والبضائع الى أصحابها، بهدف تأمين الامن الغذائي للمواطنين، حفاظا على مصالح المتعاملين مع المرفأ.
كما تجري اتصالات حثيثة لتأمين رصيف بديل لاستقبال بواخر القمح، وتسليمها مباشرة بالتنسيق مع إدارة الاهراء في مرفأ بيروت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.