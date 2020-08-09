لبنان | القاضي الخوري يستمع الى رؤساء الأجهزة الأمنية حول انفجار مرفأ بيروت غدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويستأنف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدءا من يوم غد الإثنين جلسات الإستماع الى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا، للإطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الإنفجار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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