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تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاحد :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة
٢- الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي
٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨
الاثنين : انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي خاصة جنوبا.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | احتمال مطر خفيف..إليكم تفاصيل الطقس اليوم والأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.