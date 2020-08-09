لبنان | احتمال مطر خفيف..إليكم تفاصيل الطقس اليوم والأيام المقبلة

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

الاثنين : انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٣ و ٣٠ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف او رذاذ محلي خاصة جنوبا.