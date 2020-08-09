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وصرح إسبر بأنه لم يتضح بعد إذا كان انفجار مرفأ بيروت “هجوما متعمدا أم حادثا”
وبحسب الـ CNN ، قال إسبر، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إنه “أمر مدمر وأشعر بالحزن على الناس”. وأضاف: “لدي بالفعل طائرات مصطفة لتوصيل المساعدات، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب اللبناني في ساعة الحاجة هذه”.
وحول أسباب انفجار مرفأ بيروت والجدل حول تصريح ترامب بأنه قد يكون هجوما، قال إسبر إن “المحصلة النهائية هي أننا ما زلنا لا نعرف”. وأضاف: “كما تعلمون، في اليوم الأول، كما قال الرئيس ترامب، اعتقدنا أنه ربما كان هجومًا. وبعضنا كان يخمن، على سبيل المثال، أنها شحنة أسلحة لحزب الله انفجرت، أو ربما منشأة لصنع القنابل تابعة لحزب الله”.
وانتقد إسبر بعض وسائل الإعلام، دون أن يحددها، قائلا مدعيا أنهم كانوا يحاولون تقسيم مسؤولي إدارة ترامب حول تكهنات بشأن الانفجار. وقال إسبر: “لقد علقت أن الأمر يبدو أشبه بالحادث. ومن المؤسف أن البعض في وسائل الإعلام يحاولون إحداث انقسامات داخل الإدارة ربما بيني وبين الرئيس والآخرين”.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: “ببساطة غير صحيح”. وتابع بالقول: “حقيقة الأمر، إنها مأساة كبيرة. وتحت قيادة الرئيس، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشعب اللبناني والقيام بما هو صحيح”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الدفاع الأميركي: لم يتضح بعد إذا كان الانفجار هجوما أم حادثا والطائرات مصطفة لتوصيل المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.