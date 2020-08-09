كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إن البلدية تتقدم بالشكر من رئيس مصلحة الصحة الدكتور علي عجرم ومديرية الترصد الوبائي ومستشفى بنت جبيل الحكومي ومستشفى تبنين الحكومي ومن فريق الهيئة الصحية الإسلامية على سرعة التجاوب والتلبية، “ننتهز الفرصة للطلب من أهلنا بتخفيف التنقل بين البلدة والعاصمة إلا في حالات الضرورة، لحصر انتقال الحالات المعدية مع ضرورة التقيد بالتعليمات السابقة بوضع الكمامة دائما، وعدم المشاركة في المناسبات والواجبات الإجتماعية والزيارات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية عبا النبطية: نتائج فحص ال PCR لمخالطي أحد المصابين جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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