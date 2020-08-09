لبنان | وصول المزيد من طائرات الاغاثة الى مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت وصلت بعيد منتصف الليل 3 طائرات آتية من المغرب، واحدة صربية، وأخرى تركية، محملة بمساعدات ومعدات طبية في إطار الجسر الجوي لمساعدة لبنان، جراء انفجار مرفأ بيروت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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