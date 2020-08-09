لبنان | الجيش ينعى رقيبين استشهدا بانفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - مشاركة

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من مواليد 9 / 3 / 1994 بعلبك.

جُنّد في الجيش إعتباراً من 25 / 1 / 2012.

تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 9 / 12 / 2015.

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 3 مرات.

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بوداي (الحفير التحتى) – بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

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من مواليد 5 / 4 / 1995 الحريقة- محافظة بعلبك الهرمل.

تطوع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 28 / 2 / 2015.

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 4 مرات.

الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 14.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الهرمل – حي الوقف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 19.00، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل عمه حسن علي اسكندر الكائن في الهرمل- حي المرح.