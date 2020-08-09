لبنان | بالفيديو: هذا ما حصل خلال مرور جعجع في الأشرفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك خلال مرور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أحد شوارع الاشرفية دعته احدى المواطنات الى الخروج من المكان وتوجهت اليه بمجموعة من العبارات. وكان جعجع زار الاشرفية حيث تفقد مستشفى القديس جاورجيوس الذي تعرض للدمار جراء انفجار المرفأ. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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