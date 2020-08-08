لبنان | جهاز الطوارئ والإغاثة: إسعاف 490 مصابا في ساحة الشهداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، في بيان أن: 490 أصيبوا خلال “تصادم بين القوى الأمنية والمحتجين” في ساحة الشهداء وسط بيروت، وأن مسعفي الجهاز عملوا على “إسعافهم ميدانيا ونقل 90 منهم إلى مستشفيات بيروت”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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