كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنّ “الحكومة الأميركية تدعم حقّ المتظاهرين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي، وتحضّ الجميع على تجنّب العنف”. وأضافت في بيان عبر “تويتر”: “الحكومة الأميركية تقول إنّ الشعب اللبناني عانى كثيراً ويستحقّ من الزعماء الذين غيّروا مواقفهم الاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | السفارة الأميركية: الشعب اللبناني عانى الكثير ويستحق أن يحظى بمسؤولين يستمعون اليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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