لبنان | اقتحام وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة وجمعية المصارف

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونزل اليوم آلاف المتظاهرين إلى ساحة الشهداء بعد الدعوات المكثفة لسبت تعليق المشانق. ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش وعناصر مكافحة الشغب من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى. وعمدت أحد الجهات المجهولة إلى إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين إذ وقع عشرات الجرحى منهم نقلوا إلى المستشفيات ومنهم من تم إسعافهم على الأرض. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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