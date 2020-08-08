لبنان | نقابة أطباء الأسنان في بيروت استنكرت انفجار المرفأ

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وأدانت في بيان “هذا الاستهتار بحياة اللبنانيين والذي أدى الى هذه الجريمة الشنيعة والتي يقف العالم كله مذهولا من هولها”، مطالبة ب “إنزال أشد العقاب بحق كل من يثبت تورطه فيها”.
أضافت: “نحتاج جميعا، في هذه الاوقات العصيبة، الى أقصى درجات التضامن والتعاون للملمة الجراح العميقة التي أصابت جسد الوطن وروحه، والمشاركة المباشرة في مساعدة المنكوبين بكل الوسائل الممكنة”.
وتقدمت من عائلات الضحايا “وبينهم زملاء أعزاء، وقلوبنا يغمرها الحزن والأسى، بأحر وأصدق التعازي، راجين من الله عز وجل أن يمنحهم الصبر والسلوان”، متمنية للجرحى والمصابين “الشفاء العاجل ولوطننا الحبيب قيامة جديدة من بين الركام”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.