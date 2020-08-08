لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في التقرير: تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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