لبنان | “وزارة الصحة”: لا إصابات في 11 رحلة وصلت إلى بيروت الجميس

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت النتائج كالتالي: – رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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