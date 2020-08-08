لبنان | أمن الدولة عن أسماء القضاة: وردت في إفادات وليس على مستندات ملف الانفجار

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وصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:
“يتم تداول أسماء بعض القضاة في بعض وسائل الإعلام في معرض التحليلات والمعلومات حول مراسلات المديرية العامة لأمن الدولة بشأن المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت.
ويهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح ما يلي: إن اسماء القضاة التي وردت في وسائل الإعلام هذه، هي أسماء وردت بناء على إفادات الأشخاص الذين تم الاستماع الى إفاداتهم وليس بناء على المستندات الواردة في الملف. لذلك إقتضى التوضيح”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.