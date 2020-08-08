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وقال: “نسعى لحل وطني ينقذ لبنان وكارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات”. وأضاف: “أتحمل مسؤولية الحكومة لمدة شهرين حتى تصل الأحزاب السياسية لاتفاق
وعن الانفجار الكارثي الذي وقع، شدد دياب على أن التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا ولسنا متمسكين بالكرسي ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد.
وشدد على ألا خيمة فوق رأس أحد وكل المسؤولين عن كارثة الانفجار يجب أن يتم التحقيق معهم ولماذا بقيت المواد 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائهم؟.
ودعا جميع الاطراف الى الاتفاق على المرحلة المقبلة وأنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين الى أن يتفقوا وسأطرح الاثنين على مجلس الوزراء اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دياب: لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.