لبنان | دياب: لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية إلا عبر انتخابات نيابية مبكرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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وقال: “نسعى لحل وطني ينقذ لبنان وكارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات”. وأضاف: “أتحمل مسؤولية الحكومة لمدة شهرين حتى تصل الأحزاب السياسية لاتفاق

وعن الانفجار الكارثي الذي وقع، شدد دياب على أن التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا ولسنا متمسكين بالكرسي ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد.

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وشدد على ألا خيمة فوق رأس أحد وكل المسؤولين عن كارثة الانفجار يجب أن يتم التحقيق معهم ولماذا بقيت المواد 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائهم؟.

ودعا جميع الاطراف الى الاتفاق على المرحلة المقبلة وأنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين الى أن يتفقوا وسأطرح الاثنين على مجلس الوزراء اجراء انتخابات نيابية مبكرة.