لبنان | حرس المجلس يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وإصابة 8 أشخاص حتى الآن

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وأعلن العميد المتقاعد سامي رماح، في بيان تلاه بإسم المتظاهرين، مبنى الوزارة مقرّاً للثورة، مُطلقاً “النداء إلى الشعب اللبناني المقهور للنزول إلى الساحات والمطالبة بمحاكمة كل الفاسدين”.
بدوره، قال العميد المتقاعد جورج نادر إنّ “اقتحام مقر “الخارجيّة” هو بمثابة ردّ على استهداف حرس مجلس النواب للمتظاهرين”.
واعلن العميد نادر من أمام وزارة الخارجية انّ “حرس مجلس النواب يطلق الرصاص الحي على الثوار”.
وقال نادر: “الميليشيات التابعة للاحزاب المسماة بحرس مجلس النواب تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين ولدينا 8 اصابات”.
وتستمر المواجهات العنيفة في هذه الأثناء في ساحة الشهداء بين القوى الأمنية والمتظاهرين
وأفادت معلومات عن دخول مهندس مختص الى وزارة الخارجية وطلب من جميع المتواجدين الخروج حفاظا على سلامتهم لان المبنى مهدد بالانهيار بعد تضرره اثر الانفجار الأخير
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