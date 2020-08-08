لبنان | إبعاد شبان حاولوا الدخول إلى ساحة الشهداء من حي مجاور

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأقفل العسكريون كل مداخل المنطقة بالتعاون مع عناصر انضباط من أهل الحي، وتم إبعاد الشبان مئات الامتار إلى الخلف بعيدا عن ساحة الشهداء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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