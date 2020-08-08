لبنان | الجيش: وصول مساعدات من العراق والسعودية ورومانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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كما تسلم لبنان من العراق بتاريخ 8/8/2020 عبر معبر المصنع الحدودي، 22 صهريجا محملا بـ 800 ألف ليتر من مادة “الغاز أويل”.

ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخي 7و8/8/2020 ثلاث طائرات قادمة من المملكة العربية السعودية، محملة بحوالي 200 طن من المسلتزمات المنزلية والمعدات الطبية والمواد الغذائية المتنوعة.

كما هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 8/8/2020 طائرتان عسكريتان من دولة رومانيا محملتان بـ 8 أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي”.