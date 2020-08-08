لبنان | الجيش: وصول مساعدات من العراق والسعودية ورومانيا

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كما تسلم لبنان من العراق بتاريخ 8/8/2020 عبر معبر المصنع الحدودي، 22 صهريجا محملا بـ 800 ألف ليتر من مادة “الغاز أويل”.
ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخي 7و8/8/2020 ثلاث طائرات قادمة من المملكة العربية السعودية، محملة بحوالي 200 طن من المسلتزمات المنزلية والمعدات الطبية والمواد الغذائية المتنوعة.
كما هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 8/8/2020 طائرتان عسكريتان من دولة رومانيا محملتان بـ 8 أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.