لبنان | سفارة العراق: نأسف لعدم ذكر الجيش إسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان

وأصدرت السفارة العراقية البيان التالي: “انسجاما مع موقف الاخوة والتضامن مع محنة الشعب اللبناني الذي اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصلت الى لبنان الشقيق اليوم الوجبة الاولى من امدادات الوقود ضمن قافلة قوامها 20 ناقلة حوضية محملة ب720 ألف لتر من زيت الغاز، بالاضافة الى عجلتين ساندتين.

وتعرب سفارة جمهورية العراق في بيروت عن اسفها لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لإسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان في محنته بعد ان كان العراق من الدول السباقة في ارسال المساعدات الطبية الفورية الى بيروت، والتي قدرت بعشرين طنا من المواد الطبية، بالاضافة الى الفرق الطبية الاختصاصية، كما ويستعد العراق لارسال وجبات من الحنطة تعويضا للنقص المحتمل، وذلك ضمن التزام الشعب العراقي بالوقوف الى جانب شقيقه الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت.

وتؤكد سفارة جمهورية العراق في بيروت في هذا الصدد، ان المساعدات الطبية وشحنات الوقود التي وصلت اليوم وفي الايام الماضية تسلمتها الجهات المختصة في لبنان الشقيق، وان العراق حكومة وشعبا يتعامل مع هذا الملف من موقع الروابط التاريخية الاصيلة والممتدة بين الشعبين الشقيقين. حفظ الله لبنان من كل سوء ورحم الله ضحايا احداث بيروت وشفى المصابين”.