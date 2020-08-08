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ويقوم فوج اطفاء مدينة بيروت ومهندسي بلدية بيروت بمساعدة زملائهم اللبنانيين من أجهزة الإنقاذ الأخرى إضافة الى فرق الانقاذ الأجنبية العاملة وبالتعاون مع المسعفين والمنقذين الفرنسيين الذين لم يتوقفوا عن العمل منذ وصولهم”.
واشارت الى أن “عمليات البحث تتم بمهنية واحترافية عالية وقد تم الاستعانة بالكلاب البوليسية المؤهلة لعمليات البحث والانقاذ، وإن علميات البحث ستستمر على مدار ال24 ساعة دون أي توقف حتى إيجاد جميع المفقودين”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بيروت: أعمال البحث عن المفقودين في بقعة إنفجار مرفأ بيروت لا تزال مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.