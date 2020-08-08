- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ويضم كل طاقم طبيبين وأربع ممرضات ومترجما، وذلك في حضور ممثل قيادة الجيش العميد الياس أبي كرم والدبلوماسي علي الديراني من مراسم وزارة الخارجية.
كذلك وصلت عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، الى مبنى الشحن في المطار، طائرة شحن أردنية محملة بمساعدات طبية ومواد غذائية.
كما وصلت الى المطار طائرتان رومانيتان محملتين بمساعدات طبية، وكان في استقبالهما، الى الديراني، السفير الروماني فيكتور ميرسيا.
كذلك حطت في المطار طائرة مساعدات فرنسية.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وصول طائرات مساعدات من كازاخستان والأردن ورومانيا وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.